E-sport  - Une nouvelle dynastie est née sur «Call of Duty»

Il ne leur manquait qu’un sacre mondial pour égaler OpTic et CompLexity Gaming, c’est désormais chose faite: les membres d’Atlanta FaZe sont entrés au panthéon de «Call of Duty» dimanche en remportant les championnats face aux Canadiens de Toronto Ultra (5-3).

«Je suis tellement fier de mes coéquipiers»

Les Géorgiens ont notamment pu compter sur le talent fou de leur attaquant ABeZy, désigné MVP de la finale. «Je suis tellement fier de mes coéquipiers et des coaches, a réagi ce dernier sur Twitter. D’autant plus que les trois quarts d’entre nous ont contracté le Covid après le dernier Major, mais on s’est quand même entraîné chaque jour. Et on l’a fait!»