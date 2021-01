Dubaï : Une nouvelle émission pour Nabilla?

D’après le blogueur Aqababe, la jeune femme et sa famille seront au centre d’un prochain programme de téléréalité. La jeune femme dément.

Le programme tournerait autour de l’influenceuse, de sa famille et de ses affaires. Toujours d’après Aqababe, le tournage commencera le 18 janvier 2021, à Dubaï, pour se terminer trois semaines plus tard. Des scènes seront également tournées à Venise et en Suisse. Rappelons que la maman de Nabilla vit à Genève et que sa grand-mère adorée, Livia, réside à Annemasse (F). Durant les fêtes de fin d’année, l’ex-star était venue rendre visite à sa mémé et avait aussi fait quelques achats dans la cité de Calvin.