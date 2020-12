Une nouvelle ère débute avec le Cadillac XT4

Avec son SUV compact taillé pour le marché européen, Cadillac entend donner un nouvel élan à la marque et relancer les chiffres de vente tout en comblant le temps jusqu’à ce que les Américains lancent sur le marché le premier SUV électrique avec le Lyriq, dont la commercialisation est prévue au plus tôt pour 2022. Le XT4 est déjà disponible aux États-Unis et en Chine depuis deux ans et arrive désormais chez nous sous une forme adaptée. Avec sa longueur de 4,6 mètres, il convient parfaitement au marché suisse, où il se démarque par son design anguleux.