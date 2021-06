Paléontologie : Nouvelle espèce pour le plus grand dinosaure découvert en Australie

Herbivore et mesurant 5 à 6,5 mètres de haut pour 25 à 30 mètres de long, un dinosaure découvert en 2006 en Australie a été identifié comme une nouvelle espèce.

Un énorme dinosaure dont des fossiles avaient été découverts en 2006 en Australie a formellement été identifié comme le spécimen d’une nouvelle espèce, nommée Australotitan cooperensis, et l’un des plus grands animaux connus à avoir foulé la surface du globe.

Ce dinosaure appartient au groupe des titanosaures qui a vécu il y a près de 100 millions d’années. On a découvert des spécimens de ce groupe de dinosaures herbivores au long cou sur tous les continents. On estime qu’il mesurait de 5 à 6,5 mètres de haut et de 25 à 30 mètres de long, ce qui en fait le plus grand dinosaure australien connu. «Si on se fie aux comparaisons de taille des membres, ce nouveau titanosaure fait partie des cinq plus grands au monde», a déclaré Robyn Mackenzie, de l’Eromanga Natural History Museum, dans le sud-ouest de l’État du Queensland.