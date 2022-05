Genève: Une nouvelle flotte pour nettoyer le lac de manière écolo

Elles s’appellent «Vénilia», «Carla» et «Bel’Alice» et ont été baptisées ce jeudi. Elles, ce sont les trois nouvelles embarcations de l’État de Genève destinées à entretenir et nettoyer le Léman et ses bords, principalement durant la saison estivale. «Ces machines vont permettre d’entretenir le lac de façon écoresponsable», a indiqué Hélène Sauty, cheffe ad interim du Service forêt, travaux et entretien du Département du Territoire (DT).