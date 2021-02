Aménagement : Une nouvelle gare traversante, le projet du siècle pour Lucerne

Dans son projet de planification test pour sa nouvelle gare de transit, Lucerne se concentre sur les défis de la mobilité régionale et cantonale.

La ville de Lucerne espère devenir une plaque tournante ferroviaire en Suisse grâce à son projet de gare de transit, et en finir avec sa gare en cul-de-sac. Considéré comme le projet du siècle pour le canton ainsi que pour la Suisse centrale, il permettra des liaisons ferroviaires plus directes et rapides ainsi qu’une meilleure cadence. Au programme, une ligne de métro transversale et quatre voies ferrées surbaissées.