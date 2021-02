Cinq choses à savoir sur le Kosovo

Le Kosovo élit dimanche ses députés. Entre ses superstars de la pop, ses deux monnaies et ses liens privilégiés avec les Etats-Unis, voici quelques éléments sur l’ancienne province serbe.

- Américanophile: Au Kosovo, la bannière étoilée flotte partout aux côtés du drapeau officiel (le territoire sur fond bleu frappé de six étoiles représentant les principales minorités ethniques) et de l’emblème du voisin albanais, l’aigle bicéphale noir sur fond rouge. Reconnaissants du soutien sans faille de Washington lors de la lutte pour l’indépendance, les Kosovars se décrivent comme le peuple le plus américanophile du monde.

- Icônes pop et diaspora: Le Kosovo compte 1,8 million d’habitants mais 700’000 autres vivent à l’étranger, la plupart en Allemagne et en Suisse. Parmi ses ambassadeurs les plus célèbres, les stars de la pop Dua Lipa et Rita Ora, qui ont toutes deux des origines kosovares et ne ratent jamais l’occasion de faire la promotion du Kosovo. La diaspora joue un rôle économique majeur dans une région parmi les plus pauvres d’Europe, lui envoyant plus de 800 millions d’euros de devises annuellement.

- Deux monnaies. La principale devise en usage est l’euro, gage de soutien occidental et de stabilité monétaire malgré la faiblesse de l’économie. Dans les zones où vit la minorité serbe, dans le nord ainsi que dans des enclaves éparpillées, on paie plutôt en dinars serbes, signe du refus persistant de cette communauté d’offrir sa loyauté à Pristina.

- Justice expatriée. La Haye accueille depuis quelques années une curiosité juridique, un tribunal de droit kosovar, institué en 2015 par le Parlement de Pristina, mais composé de magistrats internationaux appuyés par du personnel non kosovar. Ce tribunal spécial enquête sur les crimes commis durant et après le conflit entre la guérilla albanaise (UCK) et les forces serbes, dont furent victimes principalement des Serbes, des Roms et des opposants kosovars.