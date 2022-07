Londres : Une nouvelle grève menace de semer (davantage) la pagaille à Heathrow

L’aéroport a allégé il y a une semaine son planning estival de vols à cause des pénuries de personnel qui frappent le secteur en plein redécollage de la demande, après des licenciements massifs pendant la pandémie.

L’aéroport londonien de Heathrow, le plus important du pays, perturbé depuis des mois par des manques de personnel et qui a dû réduire le nombre de vols cet été, risque d’être perturbé cette semaine par une grève de personnels de ravitaillement de carburant. Ce mouvement «entraînera des retards sur des centaines de vols», en particulier des compagnies «Virgin Atlantic, United, Singapore, KLM, American, Emirates, Air France et Delta» qui utilisent les services de cette entreprise, a précisé mardi le syndicat Unite dans un communiqué.