Coronavirus – Une nouvelle hausse des cas se confirme en Suisse

23’023 personnes annoncées contaminées ce jeudi, c’est 31% de plus que la semaine dernière. 132 personnes ont été hospitalisées lors des dernières 24 heures et huit sont mortes.

Genève a toujours la plus basse incidence de Suisse avec 1102 cas pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours. Moyenne suisse: 2433. OFSP

23’023 nouvelles personnes testées positives, 132 hospitalisations supplémentaires et 8 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan sur la pandémie communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Le nombre de cas a augmenté de 31% par rapport à jeudi dernier (17’519), tandis que le nombre d’hospitalisations est exactement le même et que les décès annoncés sont en baisse (15). Lors des dernières 24 heures, 53’180 tests ont été effectués (50’783 la semaine dernière) et le taux de positivité des tests PCR est de 39,9% (35,6% pour les tests rapides antigéniques).

Le taux d’occupation des unités de soins intensifs est de 74,4%, dont 16,2% de patients Covid et 58,2% de non Covid . On dénombre en outre 49’478 personnes en isolement.

On compte désormais 2433 cas pour 100’000 habitants sur les quatorze derniers jours. Quant au taux de reproduction (R) affiché aujourd’hui par l’OFSP, il est à 0,93. En Suisse romande, il est de 0,7 dans le canton de Vaud, 0,71 à Neuchâtel, 0,74 à Fribourg comme dans le Jura, 0,8 à Genève et 0,81 en Valais.

Au total, depuis le début de la pandémie, la Suisse a désormais dénombré 12’763 décès, 46’959 hospitalisations ainsi que 2’865’417 personnes testées positives au coronavirus.

Avec 2433 cas pour 100’000 habitants (2591 jeudi dernier), le taux d’incidence sur quatorze jours en Suisse est supérieur à celui de l’Italie (1047) et de la France (1344) mais inférieur à celui de l’Allemagne (2709) et de l’Autriche (4341), selon les chiffres de l’OMS.

La Suisse compte désormais 69,04% de sa population totalement vaccinée (78,13% si l’on ne compte que les plus de 12 ans) et 1% partiellement*. 41,53% de la population a reçu une dose de rappel. Cette proportion est de 75,91% chez les 65 ans et plus.*

La vaccination étant actuellement presque au point mort, nous ne détaillerons plus qu’une fois par semaine les données dans les cantons romands, le mardi

Stagnation des cas la semaine d’avant

Le rapport hebdomadaire publié ce jeudi, examine la semaine 8 (du 21 au 27 février) en Suisse. 105’737 cas ont été déclarés, contre 110’362 la semaine précédente. Ce qui, en raison des cas non encore annoncés, montre une certaine stagnation. Pareil pour les hospitalisations avec433 contre 450, la semaine dernière, au même moment. On note une légère hausse des décès, avec 70 contre 56 la semaine d’avant.