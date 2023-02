Suisse : Une nouvelle initiative populaire pro-végétarienne sort de terre

Pour atteindre les objectifs de l’initiative, il faudra nourrir les humains directement, et non les animaux.

Illusoire, alors que le peuple suisse a refusé il y a tout juste cinq mois de durcir la loi sur ce même thème? Franziska Herren y croit dur comme fer. Car son texte ne vise pas à interdire quoi que ce soit. Il y aura toujours de la viande, mais elle veut «un nouvel équilibre». Elle constate en outre que de plus en plus de personnes en Suisse réduisent déjà volontairement la quantité de viande qu’ils consomment. Une réorientation de l’allocation des subventions de la Confédération devrait alors aboutir à la production de plus de végétaux – et de protéines végétales – et à moins d’élevage d’animaux.