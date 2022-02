Déchets – Une nouvelle invention pour en finir avec le plastique autour du concombre

Dans les rayons bio des grossistes, le beau chou-fleur attend sagement un acheteur dans son emballage en plastique hermétique. Il en va de même pour la salade croquante, les herbes aromatiques, le pack de six pommes, les concombres et bien d’autres produits bio qui atterrissent dans les paniers suisses. Ces emballages ont pourtant le don d’irriter tout consommateur soucieux de l’environnement.

Mais quelles sont les autres possibilités? Peut-on imaginer des conditionnements plus durables? Les commerçants eux-mêmes se posent de plus en plus souvent cette question. C’est par exemple le cas du détaillant Lidl, qui a demandé à l’Empa, l’Institut de recherche interdisciplinaire du Domaine des EPF consacré aux sciences des matériaux et à la technologie, sis à Dübendorf (ZH), d’étudier des alternatives durables au plastique. Car, rien qu’en Suisse, environ 470 millions de kilos de fruits et légumes ont été vendus en 2020 – dont une grande partie emballée dans du plastique.

Un microfilm protecteur

Suite à plusieurs essais, le Cellulose & Wood Materials Laboratory, dirigé par le Dr Gustav Nyström, a trouvé la parade. À partir de matériaux biodégradables, ce laboratoire a développé une couche de cellulose qui peut être pulvérisée sur les fruits et légumes. «Un film invisible de l’ordre du micromètre, que l’on ne sent pas, se forme après le séchage», explique Gustav Nyström, qui suit ce projet de recherche.

Disponible à partir d’août 2023

Lidl et l’Empa ont déposé conjointement une demande de brevet pour cette technologie. «Il serait toutefois bien que ce procédé soit appliqué le plus largement possible, estime Lidl. Économiser le plastique et limiter le gaspillage alimentaire participe à la préservation de l’environnement.» Ne reste plus qu’à attendre la fin de l’étude pour avoir de plus amples informations.