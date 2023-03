Football: Une nouvelle jeunesse pour Ricardo Rodriguez?

Et si Ricardo Rodriguez avait réglé le débat? Perpétuellement discutées ces derniers mois, les performances du latéral gauche de l’équipe de Suisse ont pris un autre sens depuis la Coupe du monde. «C’est vrai, je pense avoir réalisé de bonnes performances au Mondial, mais ce sont plutôt les autres qui doivent le dire, pas moi», dodeline-t-il avec la réserve qui le caractérise. Plus que ça: Rodriguez est redevenu totalement légitime pour ce poste en sélection, avant les rendez-vous de samedi (18h00) contre la Biélorussie et mardi (20h45) contre Israël.