Scott Disick : Une nouvelle jeunette lui a tapé dans l’œil

Après avoir quitté Sofia Richie, Scott Disick serait très proche de l’actrice Amelia Hamlin, de 18 ans sa cadette...

Amelia a commencé sa carrière dans l’émission pour enfant «Rachel & the TreeSchoolers», puis dans le programme de téléréalité «Harry Loves Lisa», qui parle de la vie de ses parents, les acteurs Lisa Rinna et Harry Hamlin.

Âgée de 19 ans, celle-ci s’appelle Amelia Hamlin, fille de l’actrice Lisa Rinna, connue pour sa participation à l'émission de téléréalité «The Real Housewives of Beverly Hills». Suivant les traces de sa mère, l’Américaine est aussi comédienne. Selon «Us Weekly», Scott et Amelia se sont rencontrés le 31 octobre lors d’une fête d’Halloween et leur complicité a été immédiate. Pas étonnant alors qu’on les ait vus en tête en tête dans un restaurant italien, samedi. Le début d’une idylle?