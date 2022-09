Genève veut deux nouvelles lignes de RER d'ici 2050.

C’est un gigantesque projet ferroviaire que le Conseil d’Etat a mis sur les rails ce mercredi: il prévoit de bâtir d’ici 2050 deux lignes souterraines de RER entre la gare Cornavin et Bernex (via Lancy-Pont-Rouge et les Cherpines) d’une part, et entre la gare Cornavin et la Zimeysa (via les Nations, l’aéroport et Meyrin-Cité) d’autre part. «Pour chacune de ces branches, il faut compter 1,5 à 2 milliards de francs, a exposé le conseiller d’Etat Serge Dal Busco. C’est l’équivalent de deux CEVA (rebaptisé Léman Express).»