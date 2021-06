VALAIS - Une nouvelle loi pour réussir la transition énergétique

Le Gouvernement valaisan vise une consommation d’énergie 100% renouvelable en 2060. Afin d’y parvenir et d’accélérer le processus, le canton veut se doter d’une nouvelle loi en la matière.

L’État du Valais veut œuvrer à l’augmentation de la pose de panneaux photovoltaïques sur les immeubles et entreprises du canton. 24Heures/Jean-Paul Guinnard/A

Le Conseil d’État valaisan met en consultation jusqu’au 17 septembre, son projet de nouvelle loi sur l’énergie. L’actuel texte date de 2004 et ne correspond plus aux objectifs du canton. «Il est indispensable de se doter d’une loi qui réponde aux défis énergétiques et climatiques actuels», estime le conseiller d’État, Roberto Schmidt.

À l’horizon 2060, le gouvernement vise un approvisionnement en énergie indigène et 100% renouvelable. Des objectifs intermédiaires doivent ainsi être fixés pour 2035, afin de progressivement modifier les habitudes. «Aujourd’hui, nous consommons encore près de 72% d’énergie non renouvelable en Valais (80% au niveau national)», avoue le chef du Département des finances et de l’énergie, conscient de l’ampleur de la tâche.

L’État du Valais veut accélérer l’assainissement énergétique des bâtiments, notamment des 68’000 construits avant 1980. Malgré des subsides, seules 650 bâtisses bénéficient d’une isolation refaite à neuf depuis 2017. C’est beaucoup trop peu.

«Rien n’est interdit, beaucoup est demandé»

Le Valais s’est fixé de réduire, le volume des chauffages à mazout de deux tiers et celui du chauffage à gaz de 30%. «Aujourd’hui, on baisse le nombre de chaudières de 150 par an, alors qu’on devrait atteindre 1500 à 2000», dévoile notre interlocuteur. La part de photovoltaïque doit également augmenter. Ces dix dernières années, la Confédération a subventionné 4500 installations solaires dans le canton pour 93 millions de francs. «Il reste cependant près de 5 millions de m² de surface de toit adaptable au photovoltaïque», lâche Roberto Schmidt. Le total des investissements prévus entre 2015 et 2035 en matière énergétique se monte à 10 milliards de francs en Valais.

Pour les privés, les aides financières prévues par le canton et certaines communes, les possibilités de déductions fiscales et les gains financiers à moyen-long terme doivent être autant d’arguments pour pousser aux changements. «Dans tous les cas, nous laissons la liberté aux propriétaires pour faire ce qu’ils jugent le plus adapté en tenant compte de leur situation personnelle. Rien n’est interdit mais beaucoup est demandé.»