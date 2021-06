Pop : Une nouvelle Lorde de retour après une longue absence

La chanteuse a annoncé la sortie de son troisième album, «Solar Power». Un single du même nom vient d’être publié.

«Ce disque est une célébration du monde naturel, une tentative pour immortaliser la profondeur et les sentiments qui me transcendent quand je suis dehors. En cette période de chagrin, de peine ou de confusion, je me tourne vers le monde naturel pour trouver des réponses. J’ai appris à expirer et à me mettre à l’écoute», a résumé Lorde dans un mail envoyé à ses fans et relayé par Spin.com. Elle a encore précisé qu’elle désirait que son disque soit le «compagnon de notre été» et qu’il «passe en boucle sur le chemin de la plage».