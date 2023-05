Un nouvelle molécule contre l’alzheimer donne des résultats inédits

Trois participants à l’essai sont morts des effets secondaires

«Ces résultats confirment que nous entrons dans l’ère du traitement de l’alzheimer», s’est réjouie Catherine Mummery, du National Hospital for Neurology and Neurosurgery à Londres. Il sera désormais possible «d’espérer de manière réaliste pouvoir traiter et stabiliser une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, avec une gestion de long terme, plutôt que des soins palliatifs et de soutien», a-t-elle ajouté.