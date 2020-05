Internet

Une nouvelle option facilite la navigation sur YouTube

La plateforme vidéo de Google a ajouté la possibilité de découper les vidéos en chapitres.

Il sera désormais plus facile pour les utilisateurs de naviguer sur YouTube pour retrouver un moment particulier dans une vidéo, particulièrement dans les plus longues, sans devoir tâtonner avec le curseur de lecture ou accélérer la vitesse. La plateforme vidéo a annoncé sur Twitter que les créateurs de contenus peuvent désormais diviser leurs vidéos en plusieurs chapitres et donner un nom à chacun d’entre eux, rapporte le site spécialisé Engadget.