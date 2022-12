WhatsApp : Une nouvelle option pour se tirer d’embarras

WhatsApp compte plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde.

WhatsApp apporte un peu plus de confort à ses utilisateurs. Actuellement, lors de l’envoi d’un message à la personne erronée, ou pire dans le mauvais groupe de discussion, il est possible de corriger l’erreur en supprimant rapidement l’envoi. Mais dans la précipitation, il peut arriver d’appuyer accidentellement sur le mauvais bouton «Supprimer pour moi» au lieu de «Supprimer pour tous». Dans ce cas de figure, les destinataires continueront à voir le message qui ne leur était pas adressé sur leurs smartphones. Le message étant effacé du côté de l’utilisateur qui l’a envoyé, ce dernier n’a alors plus aucun moyen de se tirer d’embarras.