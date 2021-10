Certificats Covid – Une nouvelle panne a eu lieu et ce n’est ni à cause de Hitler ni de Mickey

La panne a donné des sueurs froides aux non-vaccinés. Jusqu’en milieu d’après-midi jeudi, plus aucun certificat Covid n’a pu être émis en Suisse. En matinée, une lectrice nous indiquait avoir payé son test de dépistage 50 francs… pour rien. «C’est inadmissible! Je me retrouve devant mon lieu de rendez-vous professionnel sans aucune possibilité d’y rentrer», disait-elle.

«La liberté est temporairement indisponible»

Sur Twitter, sous la publication de l’Office fédéral de l’informatique (OFIT) qui confirmait la panne, les humeurs variaient entre ceux qui stressaient de rater l’événement du soir pour lequel ils s’étaient fait tester et se demandaient si la Confédération allait leur rembourser les frais; et ceux qui riaient jaune sur la panne: «La liberté est temporairement indisponible. Merci de réessayer plus tard», disait un internaute.