Jeux vidéo : Une nouvelle petite pépite sortie cet automne cartonne

Les amateurs d’action frénétique et de gestion vont être aux anges avec la dernière création d’Exor Studios.

Véritable hybride survitaminé, «The Riftbreaker» serait le digne fils de «They are Billions» et d’«Alienation» s’ils avaient eu une relation passionnée. En effet, ce soft promet à la fois un système de tower defense afin de survivre vague après vague à des hordes d’extraterrestres belliqueux couplé à des mécanismes dignes des meilleurs twin stick shooters du moment. Ce mélange détonnant demande une attention de tous les instants ainsi que d’être multitâches. Entre l’exploration de la carte à la recherche de ressources, l’expansion des installations et les investissements pour devenir plus fort, il faut en outre gérer la faune et les catastrophes naturelles. Mais le jeu en vaut largement la chandelle, grâce notamment à ses animations exceptionnelles et à ses effets de lumière de toute beauté. «The Riftbreaker» est un jeu à recommander d’urgence.