France : Une nouvelle «petite phrase» de Macron déclenche une tempête

Agacé par les critiques incessantes concernant sa gestion de la crise sanitaire, le président français a estimé que le pays était devenu «une nation de 66 millions de procureurs». Scandale.

Franc parler ou mépris de la population? Le président français, Emmanuel Macron, suscite régulièrement la polémique en utilisant des mots durs et des petites phrases appelées «macronades». On se souvient notamment de son fameux face-à-face en septembre 2018 avec un jeune chômeur, à qui il avait lancé: «Je traverse la rue et je vous trouve un travail.»