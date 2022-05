Une nouvelle petite plage publique voit le jour à Genève

Un nouvel accès public au lac a été inauguré ce lundi. L’installation, qui jouxte le port Nautica, se situe dans le parc William Rappard, à la hauteur du Jardin botanique. Cet espace, jusqu’alors inaccessible, offre 130 mètres aux baigneurs, entre galets et digue agrémentée de grandes dalles destinées à la détente et à la pêche (des trous pour y faire reposer les cannes y ont même été prévus).

Bientôt le climat de l’Italie du Sud

La flore locale à l’honneur

La plage inaugurée ce lundi a coûté 380’000 francs. Il s’agissait de protéger le lieu des courants venant d’une part du lac et d’autre part du collecteur des eaux de pluie du quartier de Sécheron, dont le débit peut atteindre 2000 litres par seconde en cas d’orage. Pour ce faire, une fosse et un brise-vagues sous-lacustre ont été mis en place via 260 tonnes d’enrochement. Le lieu a aussi été débarrassé d’espèces exotiques envahissantes, afin de permettre à la flore locale de se développer. Des roseaux ont été plantés, créant un potentiel d’installation pour divers oiseaux et invertébrés. «En créant de nombreux petits spots de ce type, on revitalise les rives», a expliqué François Beetschen, chef de projet au Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche.