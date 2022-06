États-Unis : Une nouvelle poursuite contre Tesla et Elon Musk

Un actionnaire de Tesla poursuit l’entreprise, son conseil d’administration et son célèbre patron, les accusant d’avoir négligé les accusations de harcèlement sexuel et de racisme formulées par certains employés.

Une plainte a été déposée jeudi par Solomon Chau auprès d’un tribunal d’Austin, au Texas, où se situe le siège social de Tesla. Dans le document judiciaire, un cabinet d’avocats représentant cet actionnaire de Tesla fustige le fabricant de véhicules pour avoir «créé une culture d’entreprise toxique fondée sur des pratiques abusives à caractère raciste et sexiste et de la discrimination à l’encontre de ses propres employés». «Cet environnement toxique a pris forme en interne pendant des années et la vérité à propos de la culture de Tesla n’a émergé que récemment, ce qui a conduit à des actions aussi bien de la part de régulateurs que de particuliers», poursuivent les avocats de M. Chau. Ils s’émeuvent «des dégâts financiers et des dommages irréparables pour la réputation de l’entreprise».