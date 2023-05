Avion polonais intercepté: «Une nouvelle preuve de l’approche provocatrice de la Russie en mer Noire»

Comportement «agressif inacceptable»

En conséquence, l’appareil «a subi une turbulence importante» et l’équipage, comportant cinq fonctionnaires, dont deux pilotes, «a perdu le contrôle de l’avion et a perdu de l’altitude». Les gardes frontières polonais ont précisé que le chasseur russe a survolé «juste devant le nez de l’appareil», croisant sa trajectoire à une distance évaluée à «environ 5 mètres». Après l’incident, l’appareil polonais s’est posé en sécurité en Roumanie.

Approche provocatrice de la Russie

Selon le communiqué, l’avion polonais non armé «surveillant le risque migratoire» se trouvait à environ 60 kilomètres à l’est de l’espace aérien roumain, dans l’espace aérien international. Il est déployé en Roumanie depuis le 19 avril et jusqu’au 17 mai dans le cadre d’une opération organisée par la Roumanie et coordonnée par Frontex, à laquelle participent l’Espagne et la Suède.