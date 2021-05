Orbe (Vd) - Une nouvelle prison composée de sept bâtiments

Le projet lauréat a été présenté officiellement, issu des bureaux d’architectes Hildebrand Studios à Zurich et Hootsmans Architectuurbureau à Amsterdam. Cette future prison sera composée de sept bâtiments distincts de volume moyen, chacun organisé autour d’une grande cour intérieure et tous reliés par «une astucieuse chaussée longitudinale».

60% de places de détention en plus pour le canton de Vaud

Mario Botta dans le jury

Présidé par l’architecte cantonal Emmanuel Ventura, le jury était constitué de 13 membres, parmi lesquels Sylvie Bula, cheffe du Service pénitentiaire, Philippe Pont, directeur général des Immeubles et du patrimoine, ou encore l’architecte tessinois Mario Botta. Dans un premier temps, les jurés ont examiné les 49 projets anonymes rendus (42 provenant de Suisse dont 20 du canton de Vaud) et sélectionné 10 d’entre eux pour le second degré, qui a débuté en janvier 2021. Au terme de ses délibérations courant avril, le jury s’est déterminé à l’unanimité en faveur du projet des bureaux Hootsmans Architectuurbureau BV à Amsterdam et Hildebrand Studios AG à Zurich. Associés également au projet figurent les ingénieurs zurichois Waltgalmarini AG et Amstein + Walthert AG.