Durant la dernière fermeture des institutions culturelles, le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds avait décidé d’ouvrir ses salles d’expos désertées , et ce spécialement pour les artistes. La démarche ayant rencontré un franc succès – une quarantaines d’artistes avaient été accueillis dans l’établissement –, le musée a décidé de réitérer l’expérience à quelques détails près.

Cette fois, un appartement-atelier de trois pièces situé en face de l’institution sera mis à disposition des peintres, photographes, plasticiens et bien d’autres encore. Baptisée «aux Musées 24/24», cette résidence sera destinée aux artistes et collectifs en arts visuels, dès l’été 2021 et durant trois mois. En attendant le premier appel aux artistes qui sera lancé en avril, c’est la plasticienne lausannoise Caroline Tschumi qui a été invitée à tester le projet de mars à mai.