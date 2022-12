Une nouvelle salve russe plonge l’Ukraine dans le noir

Conflit : Une nouvelle salve de missiles russes plonge l’Ukraine dans le noir

Quelques instants auparavant, les sirènes antiaériennes ont retenti à travers l’Ukraine, qui «subit une huitième attaque massive de missiles par un État terroriste. Malheureusement, il y a déjà des dégâts sur l’infrastructure énergétique», a indiqué l’opérateur Ukrenergo. Les alertes ont toutefois rapidement été levées, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que la défense antiaérienne de son pays était parvenue à «abattre la plupart des missiles» russes. Selon l’armée de l’air ukrainienne, plus de 60 missiles sur les 70 tirés par Moscou ont été détruits en vol.

Au moins deux morts

Selon le chef adjoint de l’administration présidentielle ukrainienne Kyrylo Tymochenko, un premier bilan fait état d’au moins deux morts et trois blessés, dont un enfant. Les frappes russes ont aussi provoqué de nouvelles coupures d’eau et d’électricité, alors que les températures hivernales sont bien installées.

Le chef de l’administration militaire de Kryvyï Rig, dans le centre de l’Ukraine, a indiqué qu’«une partie de la ville est privée d’électricité» et que «plusieurs chaudières et stations de pompage sont déconnectées», ce qui devrait se ressentir sur l’approvisionnement en eau et en chauffage. Les opérateurs à Odessa, grand port du sud du pays, et à Soumy, dans le nord-est, ont rapporté respectivement des coupures d’eau et de courant. L’électricité a été également stoppée à Mykolaïv, dans le sud. Le Premier ministre Denys Chmygal, pour autant, assure que «le système énergétique du pays fonctionne et reste intact».