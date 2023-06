Le Phare, scène appelée à devenir emblématique à Festi’neuch

Festi’neuch s’est ouvert le jeudi 15 juin 2023. Il se jouera sur les Jeunes-Rives, à Neuchâtel, à guichets fermés, jusqu’au soir du dimanche 18 juin 2023. «Nous sommes sereins, détendus et gâtés par le soleil. Le montage s’est déroulé superbien, rien à voir avec l’année post-Covid 2022, où il fallait retrouver des habitudes, où des prestataires et partenaires étaient en retard et où il y avait une pénurie de personnel. On sent que l’on est tombé dans un cercle plus vertueux», nous a glissé Antonin Rousseau, directeur, peu avant le lancement du festival.