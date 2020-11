Ça s’appelle «Marvel’s 616». Dès ce vendredi 20 novembre 2020, cette anthologie documentaire sera disponible sur la plateforme Disney+. Chacun des huit épisodes d’environ une heure a été dirigé par un réalisateur différent. Protagonistes qui se remémorent des séquences cultes, dessinateurs et scénaristes qui évoquent leurs succès et leurs échecs avec autodérision... chaque volet regorge d’anecdotes croustillantes, tout en retraçant l’influence historique et sociale de l’univers Marvel. Le spectateur pourra y piocher à sa guise sans forcément tout regarder dans l’ordre.