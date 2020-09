Une musique mélancolique, des regards intenses et des montagnes suisses. La série coréenne produite par Netflix «Crash Landing on You» est un carton d’audience en Asie. De nombreux moments forts de l’histoire se déroulent en Suisse, principalement dans l’Oberland bernois. Les héros regardent les parapentes sur la Petite Scheidegg, se rencontrent au lac de Brienz ou visitent la Jungfraujoch. De nombreux fans de la série Netflix sont enthousiasmés par l’idylle et le panorama suisse: «Je suis tombé amoureux de la Suisse», «Je dois y aller»: les fans sont dithyrambiques dans leurs commentaires sur les réseaux sociaux.