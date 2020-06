Nickelodeon

Une nouvelle série pour «Les Schtroumpfs»

Les petits personnages bleus reviendront sur le petit écran en 2021 en images de synthèse.

«Les Schtroumpfs» ont amusé des générations d’enfants et de familles dans le monde entier et nous sommes ravis d’amener ces personnages, leurs histoires et des thèmes comme la coopération, le partage et l’attention pour leur communauté sur Nickelodeon», a déclaré la vice-présidente des acquisitions de la chaîne dans une communiqué. Consciente du potentiel commercial des personnages, Nickelodeon ne s’est pas arrêtée au petit écran et proposera des produits dérivés de la fiction.