Coronavirus : Une nouvelle souche de coronavirus se propage plus rapidement

Une nouvelle variante du coronavirus, qui peut se propager plus rapidement, a été détectée au Royaume-Uni. Des études sont en cours pour savoir si elle est plus mortelle.

Une nouvelle variante du nouveau coronavirus détectée au Royaume-Uni peut se propager plus rapidement, ont indiqué samedi les autorités sanitaires britanniques. Celles-ci essaient encore de déterminer si cette nouvelle souche est aussi plus mortelle.

«Le groupe consultatif sur les menaces nouvelles et émergentes des virus respiratoires (NERVTAG) considère maintenant que cette nouvelle souche peut se propager plus rapidement», a déclaré le médecin-chef de l’Angleterre, Chris Whitty, dans un communiqué. «Rien n’indique pour le moment que cette nouvelle souche cause un taux de mortalité plus élevé ou qu’elle affecte les vaccins et les traitements, mais des travaux urgents sont en cours pour confirmer cela», a-t-il poursuivi.