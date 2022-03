Nyon (VD) : Une nouvelle structure d’accueil pour les personnes défavorisées

Caritas Vaud propose depuis mi-janvier une structure d’hébergement d’urgence, avec logements de transition et appui social, pour les personnes dans le besoin, vivant dans la région de la Côte.

Cette infrastructure «moderne» répond aux besoins de la région de la Côte en termes d’hébergement et de relogement d’urgence, tout en intégrant un accueil de nuit et un accompagnement de jour, indique jeudi l’État de Vaud dans un communiqué.

«Seul un accompagnement qui prend en considération tous les aspects de la vie – logement, appui social, santé et insertion sociale et professionnelle – donnera des solutions satisfaisantes et durables», a déclaré jeudi la cheffe du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), Rebecca Ruiz, lors de l’inauguration officielle de cette nouvelle structure. Financée à hauteur de 400’000 francs par le canton et les communes, cette dernière accueille déjà des personnes dans le besoin depuis mi-janvier.