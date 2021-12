Football : Une nouvelle technique improbable sur coup franc

Un obscur match lycéen au Japon suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. En cause: un but inscrit suite à une combinaison originale sur coup franc.

Les coups de pied arrêtés. Des phases de jeu répétées des dizaines de fois à chaque rencontre et qui, pourtant, font l’objet d’une inépuisable inventivité. Vous supposez que toutes les combinaisons imaginables ont été découvertes? Des individus vous donneront toujours tort.

Ces dernières heures, une nouvelle technique est venue s’ajouter à un catalogue déjà bien étoffé. Celle-ci a vu le jour au Japon, lors d’une rencontre lycéenne entre les établissements de Takagawa Gakuen et Seiryo. Bénéficiant d’un coup franc excentré, les représentants de Takagawa Gakuen ont mis en place une drôle de combinaison pour perturber leurs adversaires. 5 joueurs se sont réunis dans un coin de la surface, pendant qu’un de leurs coéquipiers restait seul au point de penalty, et ont entamé… une ronde, sous le regard interloqué de leurs vis-à-vis. Puis, au moment où le frappeur s’est élancé, la petite bande s’est disloquée et est arrivée lancée.