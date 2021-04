Vous pensiez avoir vu toutes les techniques possibles et imaginables sur coup franc? Détrompez-vous. Les coups de pied arrêtés constituent une abondante source d’inventions. Et vendredi soir, les joueurs d’Oldham Athletic en ont ajouté une nouvelle à la longue liste existante.

Le club entraîné par l’ancien attaquant australien Harry Kewell (passé notamment par Liverpool entre 2003 et 2008) accueillait Colchester en League Two (D4 anglaise). À l’arrivée: une large victoire 5-2, marquée par un surprenant but.

On joue la 42e minute. Alfie McCalmont bénéficie d’un coup franc bien placé aux 20 mètres. En regardant de plus près, on s’aperçoit que cinq de ses coéquipiers entourent le gardien adverse dans le but de lui boucher la vue. Puis, au coup de sifflet de l’arbitre, ils sprintent pour rejoindre le mur et prolonger l’embarras du portier.