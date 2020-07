Sciences

Une nouvelle technique révolutionne l’imagerie de l’œil

La technique développée par le CHUV, l’Université de Lausanne et l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin se base sur les récents progrès de l’imagerie par résonance magnétique.

Une nouvelle technique d’imagerie par résonance magnétique permet désormais de prendre des images de l’œil en mouvement et d’analyser simultanément tant ses caractéristiques anatomiques que neurophysiologiques. Elle a été développée par le CHUV, l’Université de Lausanne et l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.

Publiée dans «Progress in Neurobiology», l’étude montre qu’il est possible de prendre des images par résonance magnétique de l’œil en mouvement, ce qui révèle de manière inédite des détails simultanés sur l’œil, sa musculature et ses propriétés oculomotrices, écrit le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) mardi dans un communiqué.