Irak : Une nouvelle tempête de sable sème la pagaille

Le pays connaît actuellement sa neuvième tempête de poussière, en l’espace de quelques semaines. Aéroports et administrations ont été brièvement fermés.

Des aéroports en Irak et les administrations publiques dans tout le pays ont une nouvelle fois brièvement suspendu, lundi, leurs activités en raison d’une nouvelle tempête de poussière, ont annoncé les autorités. Depuis la mi-avril, l’Irak a connu pas moins de neuf tempêtes de sable. Les autorités présentent l’Irak comme un des cinq pays au monde les plus vulnérables aux effets du changement climatique et à la désertification.