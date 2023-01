Etats-Unis: une nouvelle tuerie fait trois morts dans l’État de Washington

États-Unis : Une nouvelle tuerie fait trois morts dans l’État de Washington

La fusillade est survenue mardi dans la ville de Yakima, non loin de Seattle. Le tireur a ouvert le feu dans une épicerie avant de sortir et de continuer à tirer. Il est en fuite, selon la police locale.

Photo d’illustration/Getty Images via AFP

Le suspect est en fuite et «pose un danger pour la population», a expliqué face à la presse cet officier, Matt Murray, en précisant que les enquêteurs n’ont «pas de mobile». Sur place, les agents «ont retrouvé trois personnes décédées», a-t-il ajouté. Une image du tueur présumé capturée par la caméra de surveillance du magasin a été diffusée par les médias américains.

Sorti de nulle part

«Cela semble sorti de nulle part, il n’y avait pas de conflit apparent entre les personnes», a détaillé Matt Murray. Selon la vidéosurveillance de l’épicerie, «l’homme est juste entré et a commencé à tirer.» «Puis, il est sorti hors du magasin et a tiré sur une victime, avant de traverser la rue et de tirer sur une autre personne, apparemment», a résumé le policier. Le suspect, dont l’identité reste encore inconnue, a ensuite volé une voiture pour prendre la fuite.