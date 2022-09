Spice Girls: l'album Spiceworld sera réédité

Spice Girls : Une nouvelle version de l’album «Spiceworld» va sortir

Ginger Spice, Baby Spice, Scary Spice, Sporty Spice et Posh Spice (de g. à dr.) formaient le girls band en 1997.

«Spiceworld» est le deuxième album studio, après «Spice», du girls band britannique. Sorti le 1er novembre 1997, il a été numéro 1 des charts dans 13 pays et s’est écoulé à plus de 14 millions d’exemplaires en seulement une année. Son succès a permis aux Spice Girls de partir en tournée mondiale et a donné naissance à «Spice World, le film», considéré aujourd’hui comme une œuvre culte.