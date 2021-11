Vaud – Une nouvelle version du Monopoly divise les professionnels

Jeu familial incontournable depuis son lancement en 1935, le Monopoly continue de se diversifier. Ainsi, une version «Jura-Nord vaudois» et une autre consacrée à la région de la Gruyère du jeu créé aux États-Unis sont disponibles depuis quelques jours, en édition limitée (2000 exemplaires). Dans la variante vaudoise, le château de Grandson côtoie l’abbatiale de Romainmôtier, l’Espace horloger de la vallée de Joux ou encore l’Y-Parc (technopôle) d’Yverdon-les-Bains.

« C’est un joli coup marketing, à peu d e frais , puisque fondamentalement, on ne fait que modifier l’emballage et non le jeu lui-même, résume Sandro Dall’Aglio, Games Designer à Lausanne . M ettre en avant des lieux de proximité plutôt que des endroits qui ne disent rien à la majorité des gens, cela fait sens. »