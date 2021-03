Birmanie : Une nouvelle victime de la répression

Malgré la crainte des représailles, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays ce vendredi. Le Conseil de sécurité de l’ONU doit se réunir à huis clos à New York pour tenter de trouver une réponse à cette crise.

Un homme de 26 ans aidant aux barrières érigées dans la ville pour ralentir les forces de sécurité est décédé après avoir reçu une balle dans le cou, ont indiqué à l’AFP des personnels médicaux. Cette mort survient deux jours après le jour le plus meurtrier de la répression, avec au moins 38 personnes tuées selon l’ONU alors que des scènes violentes montraient des forces de sécurité tirant sur la foule et que des images de corps ensanglantés circulaient sur les réseaux sociaux.

Chaînes Youtube de l’armée fermées

La junte a cherché à empêcher les informations concernant sa répression d’être publiées, elle a multiplié les coupures d’Internet nocturnes et interdit Facebook, de loin le média le plus populaire dans le pays. Mais les flux vidéo en direct et les images fuitent quotidiennement, et vendredi, la junte a subi sa propre interdiction d’Internet, YouTube ayant annoncé avoir fermé plusieurs chaînes gérées par l’armée.