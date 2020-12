Lausanne : Nouvelle vie pour les 828 fauteuils du cinéma Capitole

De vendredi à dimanche, plus de 360 heureux propriétaires ont récupéré les plus de 800 sièges du cinéma lausannois Capitole.

Aide et histoire

Pour mémoire, la Ville de Lausanne a racheté en 2010 le Capitole, plus grand cinéma de Suisse encore en activité, afin de conserver ce monument historique et patrimonial. Elle en a confié la gestion à la Cinémathèque suisse. Ce joyau ouvert en 1928 sera restauré en respectant sa structure et ses décorations des années 1920 et 1950.