Météo – Une nuée de sable du Sahara va sublimer le paysage suisse

Certains ont dû se frotter les yeux, lundi matin, en voyant les routes mouillées. En effet, il s'agissait des premières précipitations depuis un certain temps. Or, si la semaine a débuté avec de la pluie et une nébulosité résiduelle, la météo devrait se montrer plus favorable dès ce mardi déjà. En effet, les températures grimperont continuellement pour atteindre leur maximum mercredi: localement, il fera 19, voire 20 degrés.