Des touristes suisses ont vécu de près l'incendie «apocalyptique» en Espagne

Les images de l’incendie. Lecteur-reporter

«L’ambiance était lourde, tout le monde était calme mais très sérieux». C’est une nuit pas comme les autres que vient de vivre la famille d’Andres, en vacances dans le camping de Colera, à la frontière entre l’Espagne et la France. Pourtant, tout allait bien vendredi après-midi autour de la piscine. Mais vers 16h30, Andres aperçoit une épaisse fumée qui s’élève de la montagne non loin de là. «Le vent soufflait très fort, ce qui était alors un début d’incendie a très vite pris des proportions très importantes», raconte-t-il (lire encadré).

«On sentait la chaleur du brasier»

Moins d’une heure après, les vacanciers ont reçu une alerte sur leur téléphone: tout le village est confiné, et la seule route d’accès est fermée pour laisser la priorité au travail des pompiers. «C’était encore assez lointain, mais vers 20h le vent a tourné, et le feu s’est mis à avancer dans notre direction. On nous a demandé de rester dans nos bungalows, et ceux qui logeaient sous tente ont été rassemblés dans le restaurant. Il y avait de la fumée, cendres et braises ont commencé à tomber autour de nous. On sentait la chaleur du brasier. Il s’est approché jusqu’à une centaine de mètres de nous.»

«On sentait la chaleur à des dizaines de mètres de là, les flammes étaient aussi hautes que des immeubles», raconte Andres.

Rassemblement général au restaurant. Verres d’eau, sandwichs, sucettes pour les enfants. Ambiance calme mais sérieuse. «Personne n’a paniqué, mais on percevait de la peur. Le personnel du camping a été exemplaire, tout le monde cherchait à aider.» Andres et quelques autres ont prêté main-forte pour éloigner les bonbonnes de gaz des bâtiments. «On a passé toute la nuit là. Le vent s’est calmé vers 7h, et à 8h30, les pompiers ont annoncé que le feu était sous contrôle, même si le ballet des hélicoptères continuait. On a pu aller se reposer quelques minutes, mais des gens voulaient partir d’ici. Ils ont organisé un convoi, escorté par un camion de pompier, car la route longe les lieux de l’incendie. Il y en aura un deuxième ce soir, on ne sait pas encore si on va partir aussi…»

«Ça peut arriver partout, même en Suisse»

Cette nuit forte en émotions aura marqué le Valdo-Colombien et sa famille. L’organisation de leurs futures vacances en sera teintée. «On ne partira probablement plus dans cette région magnifique, même si… ça peut arriver partout, même en Suisse», à l’image de la forêt de Bitsch dévorée par le feu fin juillet. Mais il relativise. «Il n’y a pas eu de blessés, et tout le monde a été solidaire et d’une hospitalité exemplaire. Il y a pire.»