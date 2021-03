Serait-il enfin temps de ranger les doudounes au galetas? À en croire les prévisionnistes, on en serait à bout touchant. Alors que les prochaines heures devraient connaître une nouvelle perturbation, l’air devrait se réchauffer graduellement dès dimanche. «Il risque même de tonner par endroits, dans la nuit de vendredi à samedi», explique Dean Gill de MétéoSuisse.

Grâce à un puissant anticyclone subtropical venu de Méditerranée, poussé en direction du nord, le soleil réchauffera le Plateau et la vallée du Rhône dimanche, faisant monter les températures jusqu’à 18 degrés. «Les plus grosses différences se feront ressentir en montagne», continue le spécialiste. Pour exemple, les températures passeront de -2 degrés samedi à 4 degrés, dimanche, à 1500 mètres. «Le début de la semaine sera largement au-dessus des normes saisonnières.» C’est durant la journée de mercredi, où les 20 degrés seront probablement dépassés en plaine, qu’il devrait faire le plus chaud.