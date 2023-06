Football: Tous les joueurs suisses de MLS victorieux

Roman Bürki et le Saint-Louis City SC ont pris le commandement de la Conférence Ouest de MLS.

Xherdan Shaqiri, de retour de la trêve internationale et Maren Haile-Selassie, tous les deux remplaçants au coup d’envoi, sont entrés à la 59e minute. Chicago, grâce à cette bonne série, revient dans la course aux play-off et pointe au 12e rang de la Conférence Est à 3 points de DC United.