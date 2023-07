Une oasis de fraîcheur a été construite au Paléo Festival

Le Village du Monde de Paléo a mis le cap sur le Brésil en 2023. Non seulement la musique sera en rapport, mais aussi le décor. «C’est un pays-continent difficile à résumer. Pour la déco, on a choisi de mettre en avant la nature. On a construit une montagne cerclée de plusieurs cascades», a détaillé Amaryllis Blanchard, lundi 17 juillet 2023, lors de la visite du terrain.

La responsable du lieu a précisé que l’eau était chlorée et tournait en circuit fermé. Il sera possible de se tremper les pieds dans les bassins. Des hamacs et de nombreuses zones d’ombre avec de grandes feuilles vertes inciteront au farniente. Histoire d’étancher sa soif, un bar à caïpirinha et autres boissons typiquement brésiliennes a en outre été incrusté sous l’un des versants de cette montagne artificielle. Dépaysement garanti!