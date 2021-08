Genève : Une octogénaire introuvable depuis vendredi

Paulette, une femme de 85 ans, a disparu après avoir quitté son domicile vendredi matin. La police a lancé un appel à témoin.

L’octogénaire, aux cheveux gris, est de corpulence mince et a le dos voûté. Elle mesure 1 mètre 50 et pèse 42 kilos. Elle était vêtue d’un t-shirt et d’un pantalon au moment de sa disparition. Toute personne ayant vu cette femme est priée de prendre contact avec la police judiciaire de Genève au +41 22 427 75 10 ou encore avec le poste de police le plus proche.