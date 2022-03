Drame de Montreux (VD) : Une odeur d’encens le jour, des bruits suspects la nuit

Au fil des jours, les langues se délient. Bien que discrète, la famille semblait avoir d’étranges habitudes.

Le comportement de cette famille française, tombée jeudi matin de son balcon , situé au 7e étage d’un immeuble montreusien, interpelle. Selon «Le Matin Dimanche», qui s’est entretenu avec des voisins, une forte odeur d’encens, qui embaumait la cage d’escaliers, se dégageait régulièrement en journée. Mais c’est la nuit, et même après minuit, que l’activité était la plus intense. Des voisins au sommeil léger ont indiqué que la baignoire, en particulier, était utilisée durant une vingtaine de minutes, toutes les nuits à la même heure. Suivait un bruit de pompage, comme pour la déboucher.

Après quoi, «Le Matin dimanche» affirme que la famille sortait se balader sur les quais, la mère et sa sœur jumelle étant systématiquement affublées d’une longue cape verte, alors que le père était en short, été comme hiver. D’ailleurs, la mère se déplaçait à l’aide d’une canne et elle aurait pris «une vingtaine de kilos en quelques mois». Dans un autre registre, en marge de la nourriture en conserve et des médicaments déjà mentionnés , la famille se faisait également livrer de très grandes quantités de livres. Visiblement, les cartons étaient si nombreux, qu’ils occupaient la majeure partie de l’appartement, de 5,5 pièces tout de même. Au point que la famille ne pouvait utiliser que deux chambres, selon « Le Temps ».

Les membres de la famille n’ouvraient d’ailleurs presque jamais la porte, sur laquelle figurait une sorte de médaillon avec l’inscription «Jesus is the reason for the season», titre d’une chanson de pop-rock chrétien évangélique. Quant au «Parisien», il mentionne que les fenêtres de l’appartement étaient toutes calfeutrées.